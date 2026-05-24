Israele ha risposto alle accuse di abusi contro la flottiglia con dichiarazioni che negano ogni responsabilità, affermando che nessun abuso si sarebbe verificato e che le operazioni erano condotte da forze di polizia e penitenziaria. L’Italia ha richiesto scuse, ma le autorità israeliane si sono limitate a due tweet. L’Unione Europea ha proposto sanzioni individuali, in particolare contro il ministro della Sicurezza nazionale. Nessun altro passo è stato annunciato pubblicamente.

Nessuno si è scusato come ha chiesto l'Italia, Benjamin Netanyahu e il ministro degli Esteri di Israele se la sono cavata con due tweet, l'Ue ha vagheggiato il minimo sindacale cioè le sanzioni personali nei confronti del ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Mentre cala questo silenzio sulle violenze e gli abusi nei confronti degli attivisti della Flotilla, sequestrati nelle acque internazionali del Mediterraneo con modalità fuorilegge dalla Marina israeliana, le voci delle autorità dello Stato ebraico si moltiplicano e portano il faro delle responsabilità in direzioni sempre diverse. Ieri Riccardo Antoniucci, sul... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sugli abusi contro la Flotilla Israele continua il gioco delle tre carte. L’Idf: “Da noi nessun abuso, lì operavano polizia e penitenziaria”

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