Successo per il premio Di Capua Bassetti | Conoscere i rischi per prevenire malattie infettive e tumori tra i giovani

E’ stato annunciato il premio Di Capua, con un intervento di Bassetti che ha sottolineato l’importanza di conoscere i rischi legati all’abuso di farmaci e agli stili di vita poco salutari. Durante l’evento, è stato evidenziato come questa conoscenza possa aiutare a prevenire malattie infettive e tumori tra i giovani. Le parole sono state rivolte a sensibilizzare sull’educazione alla salute.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Conoscere i rischi che provocano alla salute l’abuso di farmaci e gli stili di vita non sani per prevenire malattie infettive e tumori, così salviamo i giovani”. È quanto sottolineato dal medico infettivologo Matteo Bassetti nell’ambito del premio scientifico “Leonardo Di Capua” che gli è stato conferito nelle scorse ore a Bagnoli Irpino. Successo per la Campania e l’Irpinia divenute protagoniste del dibattito nazionale scientifico di medici italiani sulla divulgazione scientifica per la diffusione della cultura della prevenzione dei tumori tra i giovani. È quanto emerso nell’ambito del congresso del Meeting di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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