Successo a Mulino Borgo Lentino per la giornata europea dedicata ai mulini storici
«Giornata Europea dei Mulini Storici 2026»: ennesima edizione, ennesimo successo.Si può sintetizzare così la manifestazione che si è tenuta a Mulino Borgo Lentinodi Alta Val Tidone domenica scorsa 17 maggio, da sempre organizzata dall'associazione locale "La Strada dei Mulini", con il patrocinio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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