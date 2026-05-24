Sub accusa un malore durante la risalita | portato in ospedale

Un sub è stato portato in ospedale dopo aver accusato un malore mentre risaliva in superficie nelle acque davanti a Sestri Ponente, domenica 24 maggio, intorno alle 12. La squadra di soccorso ha raggiunto l’uomo e ha assistito le operazioni di assistenza. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. La zona è stata transennata e le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti.

Emergenza nelle acque davanti a Sestri Ponente verso le 12 di oggi, domenica 24 maggio, quando un sub ha accusato un malore mentre tornava in superficie. L'uomo, sulla quarantina, secondo le prime ipotesi potrebbe essere risalito troppo velocemente e si è sentito male.Sul posto la Croce Verde. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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