Nel 2024, in Europa sono stati registrati oltre 256mila reati di violenza sessuale, con il 38% di questi identificati come stupri. Si registra un aumento rispetto agli anni precedenti. Tra i paesi dell’Unione Europea, si osserva un incremento delle violenze di genere, con un particolare aumento delle denunce di violenza sessuale. La presenza di stranieri tra i sospettati è stata segnalata in alcuni casi.

In Europa crescono le violenze di genere. Nel 2024 sono stati registrati oltre 256mila reati di violenza sessuale, di questi il 38% sono stupri. È quanto emerso dagli ultimi dati Eurostat, che rispetto al precedente report, quello del 2023, registrano un incremento rispettivamente del 5% e del 7%. Ma soprattutto evidenziano una tendenza al rialzo per entrambe le tipologie di reato nell’ultimo decennio. Tra il 2014 e il 2024, infatti, i reati di violenza sessuale sono cresciuti del 94% (+124.350 casi) e gli stupri del 150% (+58.983). Durante questo periodo, i primi sono aumentati costantemente di quasi il 10% all’anno in media, mentre i secondi del 7%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Stupri e violenze in aumento nell’Ue: il “paradosso nordico” e l’incidenza degli stranieri

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