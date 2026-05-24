? Punti chiave Come influisce l'anno all'estero sulla media dei voti in Italia?. Perché il 73% degli studenti torna con un voto alto alla Maturità?. Quali sono le mete preferite per un anno scolastico fuori confine?. In che modo l'esperienza internazionale accelera l'ingresso nel mondo del lavoro?.? In Breve Il 73% degli exchange students ottiene oltre 80100 alla Maturità.. Il 90% degli studenti valuta le competenze linguistiche tra 8 e 10.. Il 46,3% degli studenti sceglie gli Stati Uniti come destinazione principale.. L'80% degli intervistati ritiene le abilità trasversali utili per il lavoro.. Oltre l’80% degli studenti che hanno vissuto un anno di scambio all’estero non subisce alcun calo del rendimento scolastico al rientro in Italia, secondo i dati del sondaggio Un anno all’estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studiare all’estero: l’80% degli studenti mantiene i voti scolastici

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