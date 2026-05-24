Studenti con la toga Processo per ’revenge’ La giovane giudice | Esperienza da ricordare
Gli studenti del liceo San Giovanni Bosco di Colle Val d’Elsa sono comparsi in aula per un processo simulato legato a un caso di vendetta. La giovane giudice ha commentato l’esperienza come “da ricordare”. Solo studenti di quell’istituto erano presenti, tutti in toga, nel tribunale al terzo piano, durante la mattinata di ieri. La sessione ha coinvolto giovani studenti, senza altri partecipanti o avvocati, concentrandosi sulla simulazione giudiziaria.
di Laura Valdesi SIENA Quanto sono giovani i componenti del collegio. Troppo. Infatti a vestire la toga, nell’aula al terzo piano del tribunale, erano ieri mattina solo studenti del ’San Giovanni Bosco’ di Colle Val ’Elsa. Ripresi dai familiari, supportati dai docenti. Si guadagnano un applauso quando la sentenza viene pronunciata. In un giorno nel quale a palazzo di giustizia, tradizionalmente, non si svolgono udienze. E’ stato infatti lasciato spazio ad un progetto, messo in campo dall’Associazione ’Ciak’ – "Un processo simulato per evitare un processo vero" – che gli studenti hanno dimostrato di aver apprezzato. E chissà che qualcuno di loro non decida di intraprendere proprio il percorso da magistrato o da avvocato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Giulio Cesare ha reagito e prima di morire si è coperto il capo con la toga (considerato il modo più dignitoso di morire). Idem Nicola II, Napoleone, Carlo I, Vlad, Saddam, Ceausescu etc. Nessuno ha pregato il nemico né si è umiliato. Kripke sta proiettando se x.com
C'è una bambina seduta su una sedia troppo grande per lei. Dall'altra parte, un uomo in toga le fa domande. Lei si confonde sui mesi. Sbaglia una data. Trema. L'uomo in toga prende appunti. Mesi prima quella bambina l'aveva detto a sua madre: Mamma, q facebook
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