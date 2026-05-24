Studenti con la toga Processo per ’revenge’ La giovane giudice | Esperienza da ricordare

Notizia in breve

Gli studenti del liceo San Giovanni Bosco di Colle Val d’Elsa sono comparsi in aula per un processo simulato legato a un caso di vendetta. La giovane giudice ha commentato l’esperienza come “da ricordare”. Solo studenti di quell’istituto erano presenti, tutti in toga, nel tribunale al terzo piano, durante la mattinata di ieri. La sessione ha coinvolto giovani studenti, senza altri partecipanti o avvocati, concentrandosi sulla simulazione giudiziaria.