Studentessa molestata durante la festa universitaria | arrestato un ragazzo

Notizia in breve

Durante la notte tra venerdì e sabato, una festa universitaria si è conclusa con l’arresto di un uomo di 29 anni, accusato di aver molestato una studentessa di 20 anni. L’episodio si è verificato al Sottomura di Ferrara, dove la giovane ha subito comportamenti indesiderati. I carabinieri sono intervenuti e hanno fermato l’uomo, che ora si trova in custodia.