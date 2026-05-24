Studentessa molestata durante la festa universitaria | arrestato un ragazzo
Durante la notte tra venerdì e sabato, una festa universitaria si è conclusa con l’arresto di un uomo di 29 anni, accusato di aver molestato una studentessa di 20 anni. L’episodio si è verificato al Sottomura di Ferrara, dove la giovane ha subito comportamenti indesiderati. I carabinieri sono intervenuti e hanno fermato l’uomo, che ora si trova in custodia.
Una serata di festa si è trasformata in un episodio di paura nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 al Sottomura di Ferrara, dove una studentessa universitaria di 20 anni sarebbe stata vittima di molestie da parte di un uomo di 29 anni, poi arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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