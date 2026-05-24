studente aggredito stava aspettando il bus

Un ragazzo di 12 anni, studente di una scuola media, è stato aggredito mentre aspettava l’autobus. L’aggressione è avvenuta da parte di un gruppo di ragazzi più grandi. La vittima non ha riportato ferite gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Un ragazzino di appena 12 anni, studente della scuola media ’Montanari’, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi più grandi mentre aspettava l’autobus. È successo due giorni fa in via Aquileia. Il manipolo di aggressori si è poi dileguato. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Ravenna, che sta svolgendo alcune verifiche. Non si esclude che il gruppo faccia parte della stessa ‘Montanari’. Il fatto ha destato un certo sconcerto in ambiente scolastico. Sul caso è intervenuta Veronica Verlicchi della lista civica ’La Pigna’. "Non siamo davanti a un episodio isolato – sottolinea la consigliera comunale –. Da mesi, purtroppo, le cronache locali... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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