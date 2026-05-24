strumenti per valutare il patrimonio culturale italiano

È disponibile la traduzione italiana dell’Enhancing Our Heritage Toolkit 2.0, sviluppato da UNESCO, ICCROM, ICOMOS e IUCN. Questo strumento mira a sostenere gli enti responsabili e i gestori di siti del Patrimonio Mondiale nel migliorare le pratiche di gestione e conservazione. La versione italiana si rivolge a professionisti e amministratori coinvolti nella tutela del patrimonio culturale italiano, offrendo linee guida e strumenti pratici per rafforzare le strategie di tutela e valorizzazione.

Roma – La traduzione italiana dell’Enhancing Our Heritage Toolkit 2.0, sviluppato congiuntamente da UNESCO, ICCROM, ICOMOS e IUCN, è ora disponibile per supportare gli enti gestori e i site manager nel rafforzare la gestione dei siti del Patrimonio Mondiale. L’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, la Direzione per gli Affari Europei e Internazionali del Ministero della Cultura e l’ICCROM annunciano la pubblicazione della traduzione italiana di Enhancing Our Heritage Toolkit 2.0 con il titolo “ Set di strumenti per rafforzare il Nostro Patrimonio 2.0. Valutare l’efficacia della gestione di beni del Patrimonio Mondiale e di altri luoghi del patrimonio ”, il manuale internazionale dedicato alla valutazione dell’efficacia della gestione dei siti del Patrimonio Mondiale e di altri luoghi di interesse patrimoniale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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