Strategie oltre gli slogan Il nuovo sindaco e le ferite aperte di una città in affanno

Le aziende aretine stanno affrontando le conseguenze di vari fattori internazionali, tra cui dazi americani, tensioni in Medio Oriente e il crollo del mercato turco. Il rallentamento di Dubai e l’impennata dei prezzi delle materie prime aggravano la situazione. Il nuovo sindaco si trova a gestire le ferite di una città in difficoltà, con le imprese che cercano strategie per affrontare questa crisi.

D’Ascoli I dazi americani, le tensioni in Medio Oriente, il rallentamento di Dubai, il crollo del mercato turco, il prezzo impazzito delle materie prime: tutto si scarica sulle aziende aretine. La cassa integrazione è tornata a correre, soprattutto tra le piccole imprese artigiane. Molte realtà lavorano a singhiozzo. Altre hanno già abbassato la saracinesca. Il nuovo sindaco non potrà certo influenzare le scelte di Trump, i mercati internazionali o gli Emirati Arabi Uniti. Ma avrà il compito di tenere insieme il tessuto sociale mentre l’economia rallenta. E qui si apre la seconda grande emergenza: il lavoro povero. Arezzo continua ad avere dati occupazionali migliori della media toscana, ma sempre più contratti sono precari, intermittenti, temporanei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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