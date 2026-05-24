Strane coincidenze Il Pakistan media l’accordo tra Usa e Iran riecco il terrorismo | 24 soldati morti in Balochistan

Notizia in breve

Un attentato a Quetta, in Pakistan, ha causato la morte di almeno 24 soldati. L’attacco è avvenuto nella città di Balochistan e si sospetta una connessione con l’accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo alcune fonti. La dinamica dell’attacco non è ancora chiara, ma si registra un’esplosione che ha colpito un convoglio militare. Non ci sono ancora rivendicazioni ufficiali. La situazione resta sotto stretta osservazione.