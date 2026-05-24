Strane coincidenze Il Pakistan media l’accordo tra Usa e Iran riecco il terrorismo | 24 soldati morti in Balochistan
Un attentato a Quetta, in Pakistan, ha causato la morte di almeno 24 soldati. L’attacco è avvenuto nella città di Balochistan e si sospetta una connessione con l’accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo alcune fonti. La dinamica dell’attacco non è ancora chiara, ma si registra un’esplosione che ha colpito un convoglio militare. Non ci sono ancora rivendicazioni ufficiali. La situazione resta sotto stretta osservazione.
Sono almeno 24 i morti nell’attentato avvenuto oggi in Pakistan nella città di Quetta, capoluogo della provincia sudoccidentale del Balochistan, ove un’autobomba è saltata in aria vicino a un treno che trasportava soldati dell’esercito di Islamabad, causando una strage rivendicata dall’Esercito di Liberazione del Balochistan, formazione separatista da tempo in guerra contro le istituzioni centrali del Paese dell’Asia meridionale. L’attacco di Quetta. Una domenica di sangue che segue di poche ore una giornata a dir poco soddisfacente per il Pakistan, che ieri era riuscito a veder sostanzialmente trovata la quadra sul negoziato iraniano-americano mediato da aprile a oggi per porre fine alla Terza guerra del Golfo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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