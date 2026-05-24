DAL 9 GIUGNO. Parte la nuova stagione, una settimana in 40 Comuni al fianco delle Forze dell’ordine per fare prevenzione sul campo. La prevenzione degli incidenti torna sul campo, dentro la realtà quotidiana di pattuglie, soccorsi e controlli notturni. Riparte «On the Road», il progetto educativo che mette i giovani fianco a fianco con forze dell’ordine, operatori del 112, vigili del fuoco e personale sanitario per mostrare cosa accade davvero quando una distrazione, l’alcol o la velocità trasformano un errore in tragedia. L’edizione estiva 2026 sarà la più ampia mai organizzata in provincia di Bergamo: circa 40 Comuni coinvolti e oltre 130 ragazzi attesi tra i 16 e i 23 anni, a partire dal 9 giugno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Strade, sicurezza «On the Road» con 130 ragazzi

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Suspect On Stolen Motorcycle Steals Patrol Car, Leads 130+ MPH Police Chase

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