Strabologna 2026 l’onda verde e viola in centro | video

Notizia in breve

A Bologna, durante la 45ª edizione di Strabologna, più di 22mila persone si sono iscritte alla manifestazione organizzata da Uisp. La corsa si è svolta nel centro cittadino, con partecipanti che hanno indossato bandiere e magliette verdi e viola. Video mostrano l’ampia partecipazione e il corteo che si snoda tra le strade principali della città. La manifestazione si è conclusa con un corteo colorato e festoso.