Strabologna 2026 l’onda verde e viola in centro | video
A Bologna, durante la 45ª edizione di Strabologna, più di 22mila persone si sono iscritte alla manifestazione organizzata da Uisp. La corsa si è svolta nel centro cittadino, con partecipanti che hanno indossato bandiere e magliette verdi e viola. Video mostrano l’ampia partecipazione e il corteo che si snoda tra le strade principali della città. La manifestazione si è conclusa con un corteo colorato e festoso.
Oltre 22mila le persone iscritte alla 45^ edizione della manifestazione organizzata da Uisp Bologna che ogni anno trasforma il centro storico in un grande fiume di persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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La StraBologna colora il centro, l’onda verde e viola nel cuore della cittàLa StraBologna si è svolta nel centro della città, con partecipanti che hanno colorato le strade di verde e viola.
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