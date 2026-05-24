Strabologna 2026 l’onda verde e viola in centro | video

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna, durante la 45ª edizione di Strabologna, più di 22mila persone si sono iscritte alla manifestazione organizzata da Uisp. La corsa si è svolta nel centro cittadino, con partecipanti che hanno indossato bandiere e magliette verdi e viola. Video mostrano l’ampia partecipazione e il corteo che si snoda tra le strade principali della città. La manifestazione si è conclusa con un corteo colorato e festoso.

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Oltre 22mila le persone iscritte alla 45^ edizione della manifestazione organizzata da Uisp Bologna che ogni anno trasforma il centro storico in un grande fiume di persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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