A Carda, i residenti protestano per l’interruzione improvvisa del riscaldamento e dell’acqua calda nelle case, senza alcuna soluzione proposta. La mancanza di servizi ha coinvolto anche persone anziane di oltre 85 anni e un’area dedicata a un ambulatorio medico. La sospensione dei riscaldamenti si è verificata all’improvviso, creando disagi significativi tra la popolazione locale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora fornita sulle cause o sui tempi di ripristino.

di Niccolò Gagliardi Da un giorno all’altro si sono ritrovati senza acqua calda e senza riscaldamento, tra di loro anche persone anziane, di oltre 85 anni, e persino una stanza dedicata ad ambulatorio medico è rimasta senza servizi. "Bisogna scaldarla nel fornello, come 60 anni fa", questa è la situazione a Carda, frazione del comune, dove a pagare le spese della "malagestione" dell’impianto di teleriscaldamento, sono stati i cittadini. L’attivazione di tale impianto risale al 2011 e per 15 anni, fino a 7 giorni fa, non ci sono stati problemi. La Regione Toscana, attraverso un bando che coinvolgeva la comunità montana del Casentino, ha finanziato in parte la costruzione dell’impianto di Carda, la restante fetta fu coperta dagli utenti e dal comune, che avrebbe ripreso le quote con l’ingresso di nuove utenze future. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stop al riscaldamento nelle case. Esplode la protesta a Carda: "Disagi e nessuna soluzione"

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