Stipendi l' abisso delle retribuzioni femminili | ad Arezzo 6mila 500 euro rispetto agli uomini
A Arezzo, le donne ricevono in media oltre 6.500 euro in meno al mese rispetto agli uomini. La differenza si riferisce alle retribuzioni mensili e riguarda salari più bassi per le donne rispetto agli uomini. I dati evidenziano un divario significativo nelle retribuzioni tra i generi nella zona. La disparità si manifesta con cifre precise e non si tratta di differenze minime.
Sottopagate rispetto agli uomini. E non si parla di spiccioli. Ad Arezzo, in media, una donna guadagna oltre 6mila euro al mese in meno rispetto a un uomo. L'inquietante dato emerge dalla nuova edizione del Rapporto Italia Generativa realizzata dal Centre for the Anthropology of Religion and. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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