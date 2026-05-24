Stellantis ha annunciato un piano per rientrare nei 190 miliardi di euro di capitale, puntando a recuperare 22 miliardi di valore svalutato. La strategia prevede la condivisione del 70% dei componenti tra i modelli realizzati sulla piattaforma StlaOne. Il progetto include anche l’intenzione di ottimizzare le risorse e migliorare la redditività, senza specificare tempi o dettagli tecnici ulteriori.

? Punti chiave Come farà Stellantis a recuperare i 22 miliardi svalutati?. Quali modelli condivideranno il 70% dei componenti della piattaforma StlaOne?. Perché il gruppo ha deciso di tagliare 800 mila vetture in Europa?. Come cambierà il destino degli impianti industriali attualmente sottoutilizzati?.? In Breve Piattaforma StlaOne coprirà 30 modelli con riutilizzo del 70% dei componenti.. Investimento di 24 miliardi con il 40% destinato alla ricerca tecnologica.. Riduzione capacità produttiva europea di 800 mila vetture tra i vari impianti.. Riconversione possibile fabbrica francese di Poissy per nuove finalità produttive..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stellantis punta a 190 miliardi: il piano per rilanciare i conti

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