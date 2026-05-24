Gli Stati Uniti e la Cina stanno avanzando in modo indipendente nel settore spaziale, concentrandosi sulla regione tra Terra e Luna. L’Unione Europea, invece, si trova in una posizione di minor coinvolgimento e dipende dagli investimenti e dalle iniziative di Washington e Pechino. La competizione tra i due paesi si concentra su tecnologie e missioni in questa area, lasciando l’Europa in una posizione più passiva rispetto alle evoluzioni nel settore.

Pochi se ne sono accorti, ma negli ultimi mesi lo scenario delle prospettive di esplorazione spaziale è radicalmente mutato. Lo Spazio è diventato più affollato e competitivo che mai. Gli Usa sono in testa, ma forse ancora per poco, mentre la Cina si sta muovendo rapidamente, costruendo sistemi di lancio e stazioni spaziali. Aziende private lanciano satelliti, gestiscono costellazioni e offrono servizi che un tempo erano appannaggio esclusivo dei governi. In particolare, aziende private - come Space X e Blue Origin - stanno abbattendo i costi di accesso allo Spazio, passando da sistemi di proprietà governativa a un mercato commerciale e competitivo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stati Uniti e Cina si spartiscono lo Spazio e l’Europa resta a guardare

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