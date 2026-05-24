Nella serata di domenica 24 maggio 2026, i canali italiani trasmettono una vasta gamma di contenuti. Sono in programmazione film, serie TV, programmi di intrattenimento, notiziari e eventi sportivi. La programmazione include produzioni nazionali e internazionali, con varie fasce orarie dedicate a diversi generi. Non sono stati segnalati eventi speciali o cambiamenti di palinsesto improvvisi.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Purché finisca bene - Cercasi tata disperatamente. Film - In onda alle 21:30. Marta Sironi ( Elena Radonicich ) è una trentacinquenne con un sogno ostinato: diventare una comica. Dopo l'ennesimo fallimento a un concorso di stand-up, si ritrova licenziata e sfrattata. È la sua migliore amica Fabiana ( Piera Russo ) a ospitarla, ma per soli tre giorni e a condizione che dismetta il sogno di diventare una comica di successo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — domenica 24 maggio 2026

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