Starship | il 12° volo sfida i limiti e apre la via verso la Luna

Il 12° volo di Starship ha raggiunto l’obiettivo di volare oltre i limiti precedenti, segnando un passo avanti verso future missioni lunari. Durante la fase di ascesa, il razzo ha superato alcune anomalie ai propulsori, confermando la sua resistenza. Restano ancora da chiarire le modalità di rifornimento di carburante nello spazio profondo, un aspetto chiave per le missioni di lunga durata verso la Luna. La missione continua a essere monitorata per eventuali aggiornamenti.

?? Punti chiave Come farà Starship a rifornirsi di carburante nello spazio profondo? Quali anomalie ai propulsori ha superato il razzo durante l'ascesa? Come proteggeranno lo scudo termico gli astronauti durante il rientro? Perché il successo di questo volo accelera le missioni Artemis??? In Breve Test superati per quattro nuove porte di connessione passive per rifornimento in orbita. Scudo termico in silice resiste a temperature di 1400 gradi Celsius durante il rientro. Starship diventerà H . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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