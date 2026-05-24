stangata diesel per le truffe sul superbonus

Il 33% delle domande di incentivi fiscali legati al Superbonus risultano essere state oggetto di frodi, secondo i dati disponibili. Questa percentuale indica un problema diffuso nelle richieste di rimborso, collegato a pratiche fraudolente. La questione ha portato a un incremento delle verifiche e a una maggiore attenzione da parte delle autorità competenti. La situazione ha anche causato un aumento del rischio di squilibri nei conti pubblici, a causa delle truffe diffuse nel settore.

La genialata di 5 stelle e Pd ha scassato i conti pubblici: ci sono frodi alle casse dello Stato nel 33% delle domande presentate. Questi fondi sarebbero stati un «tesoro» da usare per tagliare le accise sui carburanti. Invece avremo il gasolio sopra i 2 euro. Da domani gli automobilisti che intendono fare il pieno avranno una sgradita sorpresa. Nonostante le misure adottate dal governo per contenere il rincaro dei prezzi dei carburanti, il gasolio tornerà sopra i 2 euro al litro. Purtroppo, la guerra in Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz hanno conseguenze immediate per chi usa l’auto. Ancora di più ne avranno sull’inflazione, dato che... 🔗 Leggi su Laverita.info

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