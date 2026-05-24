Un uomo di 55 anni è stato indagato per atti persecutori dopo aver molestato una coppia in città. L'indagato ha affisso più di cento cartelli con frasi offensive e minacce rivolte ai coniugi, rendendo la loro vita difficile. La polizia ha avviato un’indagine sulle sue azioni, che hanno provocato disagio alla coppia. L’indagato è stato segnalato alle autorità competenti per le verifiche del caso.

Aveva reso impossibile o quasi la vita di una coppia poggibonsese. Era arrivato addirittura al punto di tappezzare la città di cartelli, oltre un centinaio, con frasi offensive e minacce nei confronti di marito e moglie. E’ una storia per certi versi incredibile, quella che ha messo nei guai un italiano di 55 anni, residente a Poggibonsi, indagato per atti persecutori. Per lo stalker è scattato il divieto di avvicinamento alla coppia, misura cautelare disposta dal Gip del Tribunale di Siena ed eseguita nelle ultime dalla polizia. L’uomo, inoltre, dovrà indossare il braccialetto elettronico, e quindi sarà monitorato 24 ore su 24. Questo a tutela della coppia che senza un motivo apparente il 55enne aveva preso di mira da tempo, sottoponendola a un pressing psicologico che l’ha messa a dura prova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stalker tormenta una coppia. Indagato per atti persecutori un poggibonsese di 55 anni

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