Durante la Sprint del GP del Canada, il pilota Russell ha concluso davanti a Norris e Antonelli. Tra i piloti Mercedes si sono verificati scontri, con Antonelli e Russell coinvolti in alcune sportellate. Kimi Raikkonen è finito tre volte fuori dal tracciato, inclusa una manovra nel tentativo di superare Norris. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti significativi, con Russell che ha ottenuto la vittoria.

Formula 1, gli highlights della Sprint del GP Canada vinta da Russell davanti a Norris e Antonelli. Scintille tra i due piloti Mercedes, con Kimi che finisce tre volte fuori dal tracciato (la terza nel tentativo di superare Norris). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sprint Canada, sportellate Antonelli-Russell. E Kimi finisce tre volte fuori

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