Spotify e Universal Music hanno annunciato il lancio di uno strumento che permette agli utenti di creare remix e cover di brani pubblicati da Universal Music. La funzione sarà disponibile sulla piattaforma e consente ai fan di modificare le tracce degli artisti del gruppo. Il tool utilizza l'intelligenza artificiale e si rivolge ai clienti iscritti al servizio. La novità riguarda esclusivamente i contenuti di Universal Music, senza indicazioni su altre etichette o artisti.

Spotify e Universal Music Group hanno annunciato il lancio di «un tool che permetta ai fan di creare cover e remix dei loro brani preferiti degli artisti e songwriter del gruppo presenti sulla piattaforma». Come spigato dal colosso dello streaming, la nuova feature sarà «a pagamento per chi ha già la versione Premium»; gli artisti e gli autori potranno dividersi i ricavi secondo i tre “pilastri” «Consenso, credito, compensazione». Già lo scorso anno, Michael Nash, responsabile digitale della Universal, aveva spiegato a Rolling Stone come l’obiettivo dell’azienda in materia di intelligenza artificiale fosse «mettere al centro del dibattito gli artisti, difendere i loro diritti e interessi e, partendo da queste basi, sviluppare opportunità creative e commerciali». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spotify consentirà di usare l’AI per creare remix e cover di brani pubblicati da Universal Music

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Come usare SPOTIFY per MIXARE (e lo sa fare benissimo!)

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