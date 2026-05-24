SportBorn tra Coppa Puglia UISP le scuole e il Nations Tournament
L'ASD SportBorn ha vinto la Coppa Regionale UISP di calcio a otto, torneo che si è svolto a Manfredonia dopo diversi anni di assenza. La squadra ha conquistato il trofeo pugliese, battendo gli avversari nelle partite decisive. La coppa è stata assegnata durante un evento che ha visto anche la partecipazione di scuole e squadre provenienti da altre regioni, in occasione del Nations Tournament.
Un trofeo pugliese UISP torna a Manfredonia dopo anni di assenza. ASD SportBorn, con la squadra di Tricarico Parrucchieri e La Veranda (vincitrice della Winter League) ha conquistato la Coppa Regionale UISP di calcio a otto, al termine delle Finali Regionali disputate al Centro Champions Park Sports & Events di Nardò (Lecce) il 16 e 17 maggio. Una vittoria netta, abbondante, guadagnata con una prestazione positiva e divertente contro la Carpediem (proveniente dalla BAT), che ha lasciato pochi dubbi. Grande gioia a risultato acquisito, sia per i protagonisti diretti che per tutto il Comitato UISP Foggia-Manfredonia, rappresentato dai giovani di SportBorn nella trasferta salentina. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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