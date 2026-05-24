sportborn tra coppa puglia uisp le scuole e il nations tournament

Notizia in breve

L'ASD SportBorn ha vinto la Coppa Regionale UISP di calcio a otto, torneo che si è svolto a Manfredonia dopo diversi anni di assenza. La squadra ha conquistato il trofeo pugliese, battendo gli avversari nelle partite decisive. La coppa è stata assegnata durante un evento che ha visto anche la partecipazione di scuole e squadre provenienti da altre regioni, in occasione del Nations Tournament.