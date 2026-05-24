Sport in tv oggi domenica 24 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 24 maggio, diverse competizioni sportive sono in programma. In tv e streaming si seguono il Roland Garros, il Giro d’Italia, la Serie A di calcio e basket, la Formula 1 con il Gran Premio del Canada. Sono previste diverse ore di trasmissione per ciascun evento, con orari distribuiti lungo tutta la giornata. Non sono stati annunciati cambiamenti o sospensioni nelle programmazioni ufficiali.

Oggi, domenica 24 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, il calcio con la Serie A, la F1 con il GP del Canada, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora. A Lacapelle Marival si concluderà il GP di Francia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della sesta tappa della stagione 2026 del Mondiale di motocross. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10. L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà con la quindicesima tappa, che chiuderà la seconda settimana tutta nel Bel Paese e che prevede la partenza da Voghera e l’arrivo a Milano dopo 157 km. 🔗 Leggi su Oasport.it

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