Domenica 24 maggio si svolgono diverse competizioni sportive in TV e streaming. Sono in programma il torneo di tennis del Roland Garros, il Giro d’Italia, le partite di calcio della Serie A, il Gran Premio del Canada di Formula 1 e le gare di basket della stessa serie nazionale. Gli eventi sono trasmessi su vari canali e piattaforme online, con orari distribuiti durante tutta la giornata.

Oggi, domenica 24 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, il calcio con la Serie A, la F1 con il GP del Canada, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora. A Lacapelle Marival si concluderà il GP di Francia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della sesta tappa della stagione 2026 del Mondiale di motocross. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10. L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà con la quindicesima tappa, che chiuderà la seconda settimana tutta nel Bel Paese e che prevede la partenza da Voghera e l’arrivo a Milano dopo 157 km. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 24 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Man City plea to fall on deaf ears as Premier League stick to guns on fixture change

Notizie e thread social correlati

Sport in tv oggi (domenica 3 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, domenica 3 maggio, sono previsti numerosi eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming.

Sport in tv oggi (domenica 10 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingDomenica 10 maggio sono previsti numerosi eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming.

Temi più discussi: Sport in tv oggi (sabato 23 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (giovedì 21 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Bologna-Inter, dove vederla oggi in TV: canale, orario e l'altro big match della serie A; Sport in tv oggi (mercoledì 20 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

Sport in tv oggi (domenica 24 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, domenica 24 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d'Italia, il ... oasport.it

Sport in tv oggi (venerdì 22 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - x.com

Sport in tv oggi (sabato 23 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi sabato 23 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di F1 potranno divertirsi con la Sprint Race e le qualifiche del GP del ... oasport.it