Una scena iconica di Spider-Man, interpretato da Tobey Maguire, è stata girata senza effetti speciali e ha richiesto 156 ciak. La sequenza appartiene al primo film della trilogia di Sam Raimi e sarà trasmessa questa sera su Canale 20. La ripresa ha coinvolto numerose ripetizioni, ma non sono stati utilizzati effetti visivi digitali. La scena si distingue per le numerose riprese necessarie per ottenere il risultato desiderato.

Zero effetti speciali e 156 ciak: ecco come è stata realizzata una celebre scena del primo capitolo della trilogia di Sam Raimi, che Canale 20 ripropone oggi in prima serata. Prima di Tom Holland c'era Tobey Maguire. Il suo Peter Parker ha incantato generazioni di amanti dei fumetti grazie alla trilogia innovativa di Sam Raimi, che ha scandagliato le difficoltà di un adolescente di fronte alle responsabilità che un super eroe è costretto ad assumersi. La trilogia di Spider-Man inaugurata nel 2002 è talmente buona da essere amata anche da Martin Scorsese, non esattamente un fan dei cinecomic, ed è rimasta nella storia del cinema per alcune tra le scene più divertenti e spettacolari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: una scena di culto con Tobey Maguire ha richiesto 156 ciak

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SPIDER-MAN 4 - First Trailer (2026) Sam Raimi, Tobey Maguire | Sony Pictures

Notizie e thread social correlati

Andrew Garfield ha completamente improvvisato una famosa scena di Spider-Man: No Way HomeAndrew Garfield ha interpretato una scena di Spider-Man: No Way Home senza seguire il copione, improvvisando tutto sul set.

Spider-Man: Brand New Day, la scena post-credits svelerà il crossover con una serie Disney+?Una scena post-credits di Spider-Man: Brand New Day ha suscitato curiosità tra i fan, poiché si parla di un possibile crossover con una serie Disney+.

Temi più discussi: Spider-Noir, ora sappiamo dov'è Peter Parker nella serie con Nicolas Cage; Spider-Man: Brand New Day è il film dell'estate nel nuovo teaser! Rumor sulla post-credit; Spider-Man: Brand New Day, ecco il nuovo video ufficiale dal dietro le quinte dedicato alle scene d'azione; Un film Minecraft 2: nel cast, una storica star di Spider-Man (che conferma l'avvio delle riprese con una foto).

Cosa abbiamo imparato dalle pagine della sceneggiatura di Spider-Man: Brand New Day: Nuovo costume, scena di apertura e altro: reddit

Spider-Noir e la New York che non t'aspetti: dietro le quinte della serie con Oren UzielAbbiamo intervistato Oren Uziel, lo showrunner di Spider-Noir. Con lui abbiamo parlato dell'atmosfera anni '30 e di quanto l'umanità sia l'elemento distintivo di ogni supereroe. Su Prime Video. movieplayer.it

Spider-Man: Brand New Day è il film dell'estate nel nuovo teaser! Rumor sulla post-creditCon la data d'uscita del film Marvel-Sony sempre più vicina e il nuovo trailer ufficiale apparentemente dietro l'angolo, Fandango ha pubblicato un teaser di Spider-Man: Brand New Day, in cui la star T ... cinema.everyeye.it