Al Perugia Flower Show a Villa del Cardinale, la primavera si presenta con un doppio spettacolo di fiori e colori. La manifestazione si svolge in un luogo storico, voluto da un cardinale per la villeggiatura, e si arricchisce di esposizioni floreali e installazioni. La location, con il clima temperato del Tezio, accoglie visitatori desiderosi di ammirare le composizioni e le decorazioni all'aperto. La mostra si tiene durante il fine settimana e prosegue fino a domenica.

E’ una primavera esplosa al quadrato quella che va in scena al Perugia Flower Show a Villa del Cardinale, luogo di delizie voluto dal cardinale Fulvio della Corgna per trascorrerci la villeggiatura resa ancora più amena dal clima mitigato dal Tezio. Da poco restaurati, i giardini accolgono l’esposizione di piante rare e fiori meravigliosi in un susseguirsi di colori. Ed ecco le rose, da quelle più tradizionali a quelle “liberty“ sfumate di lilla, le peonie, le maxi dalie, le piante acquatiche e le aromatiche, le ortensie, le orchidee, i bonsai, i cactus. Nel giardino della manifestazione, i visitatori possono scoprire infatti oltre 70... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spettacolo doppio. Perugia Flower show in Villa è più magico

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