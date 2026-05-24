Spedizione punitiva contro un macellaio | sei indagati per l' aggressione con mazza e sega

Sei persone sono state indagate per aver aggredito un macellaio con una mazza e una sega a Porto Empedocle. Le indagini della Procura di Agrigento hanno accertato una serie di episodi di aggressioni, minacce, lesioni e danneggiamenti. Le aggressioni sono avvenute in un’area commerciale della città. L’indagine è ancora in corso e non sono stati ancora resi noti dettagli sulle motivazioni o sui responsabili.

Sono sei le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Agrigento su una serie di episodi di aggressioni, minacce, lesioni e danneggiamento avvenuti a Porto Empedocle. Le indagini, condotte dai poliziotti del commissariato “Frontiera”, avevano già portato all'arresto di due. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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