Un uomo armato ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca, venendo ucciso dagli agenti. Secondo le fonti, l’uomo si credeva Gesù e sui social avrebbe scritto di voler far del male a Trump. La sparatoria si è verificata in un'area pubblica a poca distanza dal complesso presidenziale. Nessun altro è rimasto ferito. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle motivazioni e sui messaggi lasciati dall’uomo prima dell’intervento.

Trump, sul suo social Truth, descrive il sospettato morto nella sparatoria con gli agenti del Secret Service come “ossessionato dall’edificio più caro del nostro Paese” Estrae una pistola, scoppia diversi colpi vicino alla Casa Biancae così si apre uno scontro a fuoco con gli agenti del Secret Service. È panico nelle strade limitrofe alla residenza del presidente degli Stati Uniti, e il bilancio dei coinvolti vede ilpresunto attentatore neutralizzato dalle forze dell’ordine e un passante ferito. Il presidente americano, Donald Trump, si trovava all’interno dellaWhite Houseal momento della sparatoria, avvenuta verso le 18 sera locali (mezzanotte in Italia). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Spari vicino Casa Bianca, ucciso attentatore: ‘Si credeva Gesù’, sui social: ‘Vorrei far male a Trump’

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Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso attentatore di 21 anni

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