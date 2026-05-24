Un uomo ha sparato vicino a un posto di controllo vicino alla Casa Bianca e, dopo essere stato colpito dagli agenti, è morto. Secondo il Servizio Segreto, l’individuo aveva dichiarato di essere Gesù. Non sono stati segnalati feriti tra le persone presenti. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

Un uomo sabato ha aperto il fuoco vicino a un posto di controllo di sicurezza della Casa Bianca ed è morto dopo essere stato colpito dagli agenti che hanno risposto al fuoco, secondo quanto riferito dal Servizio Segreto degli Stati Uniti. Si tratta del terzo episodio di sparatoria nelle vicinanze del presidente Donald Trump nell’ultimo mese. L’agenzia di polizia ha dichiarato, in un comunicato pubblicato su X, che il presunto assalitore si trovava nella zona tra la 17ª Strada e Pennsylvania Avenue quando, poco dopo la mezzanotte italiana (le 18 ora di Washington), ha “estratto un’arma dalla borsa” e ha iniziato a sparare. Gli agenti del Secret Service hanno risposto al fuoco e colpito il sospetto, che è deceduto in ospedale, ha riferito l’agenzia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso l’attentatore: “Diceva di essere Gesù”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca. Un arresto

Notizie e thread social correlati

Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso l'attentatore. Trump: "Era ossessionato dall'edificio più sacro del Paese"Un uomo armato ha aperto il fuoco a pochi isolati dalla Casa Bianca, ed è stato ucciso dalle forze di sicurezza.

Spari vicino alla Casa Bianca, neutralizzato l'attentatore: "Brandiva una pistola, uditi dieci colpi"Intorno alle 18 locali si sono verificati spari vicino alla Casa Bianca, con circa dieci colpi esplosi.

Temi più discussi: Spari vicino alla Casa Bianca, Secret Service uccide l'aggressore; Spari vicino alla Casa Bianca, forze di sicurezza uccidono l'aggressore: Si credeva Gesù; Spari all'esterno della Casa Bianca, ancora paura per Trump | Assalitore ucciso dal Secret Service, un passante ferito; Spari vicino alla Casa Bianca, Secret Service uccide l'aggressore.

Spari vicino alla Casa Bianca, neutralizzato l'attentatore: Brandiva una pistola, uditi dieci colpi x.com

Spari vicino alla Casa Bianca, forze di sicurezza uccidono l'aggressore: Si credeva GesùMinuti di terrore alla Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca ed è stato colpito. L'aggressore ... tg.la7.it

Trump nel mirino. Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso attentatoreUn uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca ed è stato colpito. huffingtonpost.it