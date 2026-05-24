Intorno alle 18 locali si sono verificati spari vicino alla Casa Bianca, con circa dieci colpi esplosi. L’attentatore, che brandiva una pistola, è stato neutralizzato. L’incidente è avvenuto all’angolo tra la 17th Street e Pennsylvania Avenue Northwest, a pochi metri dalla residenza presidenziale. Non sono state riportate vittime. Le forze dell’ordine hanno intervenuto sul posto e hanno confermato l’arresto dell’individuo coinvolto.

Paura alla Casa Bianca intorno alle 18 (quando in Italia era passata la mezzanotte). Una decina di colpi da arma da fuoco sono stati sparati all'angolo tra la 17th Street e Pennsylvania Avenue Northwest, proprio fuori dal complesso che costituisce la residenza del presidente Usa. La Casa Bianca è stata quindi messa in lockdown e i giornalisti presenti sono stati radunati nella briefing room. L'assalitore avrebbe colpito una delle guardiole di sicurezza dove c'erano all'interno agenti della sicurezza. Secondo quanto riportato da Cnn, agenti del Secret Service armati si sono riversati nel giardino, aiutati dall'Fbi. Il Secret Service ha quindi neutralizzato l'uomo armato che ha aperto il fuoco, avvicinandosi al perimetro della Casa Bianca sul lato ovest senza riuscire ad entrare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spari vicino alla Casa Bianca, neutralizzato l'attentatore: "Brandiva una pistola, uditi dieci colpi"

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