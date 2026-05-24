Spari vicino alla Casa Bianca | attentatore ucciso dai Servizi Segreti

Notizia in breve

Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti dei Servizi Segreti vicino alla Casa Bianca. L'incidente è avvenuto sabato sera durante le attività nell’area. Le forze di sicurezza hanno risposto immediatamente e hanno ucciso l’attentatore. Nessun ufficiale è rimasto ferito. La polizia ha chiuso temporaneamente la zona e avviato indagini sull’accaduto. Non sono stati ancora forniti dettagli su eventuali motivazioni dell’uomo.