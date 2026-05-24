Spari vicino alla Casa Bianca | attentatore ucciso dai Servizi Segreti
Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti dei Servizi Segreti vicino alla Casa Bianca. L'incidente è avvenuto sabato sera durante le attività nell’area. Le forze di sicurezza hanno risposto immediatamente e hanno ucciso l’attentatore. Nessun ufficiale è rimasto ferito. La polizia ha chiuso temporaneamente la zona e avviato indagini sull’accaduto. Non sono stati ancora forniti dettagli su eventuali motivazioni dell’uomo.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura a Washington durante le attività alla Casa Bianca. Momenti di forte tensione nella serata di ieri, sabato 23 maggio, nei pressi della Casa Bianca, dove un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti dei Servizi Segreti presenti a uno dei checkpoint dell’area. L’intervento immediato delle forze di sicurezza ha portato alla neutralizzazione dell’aggressore, successivamente morto in ospedale dopo essere stato colpito durante lo scontro a fuoco. Al momento dell’accaduto, Donald Trump si trovava all’interno della Casa Bianca impegnato in riunioni con i suoi collaboratori sul dossier relativo all’Iran. Durante la sparatoria è rimasto ferito anche un civile che si trovava nelle vicinanze: secondo le prime informazioni, sarebbe ricoverato in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso attentatore di 21 anni
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