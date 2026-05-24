Un uomo ha aperto il fuoco contro un checkpoint vicino alla Casa Bianca, ferendo un passante. L’aggressore è stato ucciso dopo l’intervento delle forze di sicurezza. Nessun membro delle forze dell’ordine è rimasto ferito durante l’incidente. La polizia ha bloccato l’area e sta conducendo le indagini. La scena si è svolta in un’area di alta vigilanza, senza che siano stati segnalati altri incidenti.

Momenti di alta tensione a Washington, dove una nuova emergenza sicurezza ha coinvolto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nelle vicinanze della Casa Bianca sono stati esplosi almeno 20 colpi di arma da fuoco in quella che le autorità hanno descritto come un’azione solitaria contro un checkpoint della sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco è stato compiuto da un giovane di 21 anni, identificato come Nasire Best, che si sarebbe avvicinato al perimetro esterno della residenza presidenziale, sul lato ovest tra 17th Street e Pennsylvania Avenue Northwest, intorno alle 18 ora locale. L’uomo avrebbe estratto un’arma da fuoco aprendo il fuoco verso la struttura, senza riuscire però a oltrepassare il perimetro di sicurezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Spari vicino alla Casa Bianca: attacco a un checkpoint, ferito un passante. L’aggressore morto dopo l’intervento del Secret Service

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Eyewitness captures audio of gunfire between gunman and Secret Service near White House

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