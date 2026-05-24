Sabato sera a Washington, un uomo ha aperto il fuoco contro agenti del Secret Service vicino alla Casa Bianca. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla sua uccisione. Non sono stati segnalati altri feriti. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha chiuso temporaneamente alcune strade nelle vicinanze. Le autorità non hanno fornito dettagli sul movente dell’attacco.

Un uomo è stato ucciso sabato sera a Washington dopo aver aperto il fuoco contro agenti del Secret Service nei pressi della Casa Bianca. La dinamica, ancora oggetto di indagine, è stata ricostruita dal Financial Times sulla base delle comunicazioni ufficiali dell’agenzia federale incaricata della protezione del presidente e delle principali autorità istituzionali statunitensi. Secondo Anthony Guglielmi, portavoce del Secret Service, l’uomo si sarebbe avvicinato a un checkpoint nell’area di 17th Street NW e Pennsylvania Avenue NW, a poca distanza dall’ingresso del complesso presidenziale. A quel punto avrebbe estratto un’arma da una borsa e avrebbe iniziato a sparare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Spari fuori la Casa Bianca, il Secret Service interviene. La ricostruzione del Financial Times

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US Secret Service Launches Probe into Gunfire Near White House

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