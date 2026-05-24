Un uomo di 21 anni ha aperto il fuoco davanti alla Casa Bianca, esplodendo decine di colpi. L’attentatore è stato ucciso dalle forze dell’ordine, intervenute immediatamente. L’episodio ha provocato il blocco temporaneo della zona e il panico tra giornalisti e agenti di sicurezza. L’individuo aveva minacciato il presidente sui social prima dell’attacco. La residenza presidenziale è rimasta blindata per circa un’ora.

WASHINGTON – Decine di colpi esplosi davanti alla Casa Bianca, il panico tra giornalisti e agenti del Secret Service, la residenza presidenziale blindata per oltre un’ora. È finita con la morte del presunto attentatore la sparatoria avvenuta nella serata americana di sabato 23 maggio davanti al complesso presidenziale di Washington. L’uomo, identificato come il ventunenne Nasir Best, avrebbe aperto il fuoco contro una postazione di sicurezza nei pressi del Gate 17, sul lato ovest dell’edificio. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati esplosi circa trenta colpi prima della reazione degli agenti federali, che hanno risposto al fuoco neutralizzandolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Spari fuori dalla Casa Bianca, morto l’attentatore: aveva 21 anni e minacciava Trump sui social

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L'IRRUZIONE DELL'ATTENTATORE, GLI SPARI E L'ARRESTO

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