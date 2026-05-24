Un uomo di 21 anni è stato ucciso dopo aver aperto il fuoco davanti alla Casa Bianca, in una sparatoria avvenuta sabato sera. L'area è stata immediatamente chiusa e il personale ha trovato riparo. L’attentatore aveva minacciato il presidente sui social prima dell’attacco. Nessun altro è rimasto ferito durante l’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle motivazioni e sui collegamenti dell’individuo.

Una raffica di colpi davanti alla Casa Bianca, l’area immediatamente chiusa e il personale messo al riparo: la serata americana di sabato 23 maggio è stata segnata da una sparatoria a ridosso del complesso presidenziale. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’episodio si è concluso con la morte del presunto attentatore, colpito dagli agenti intervenuti sul posto. L’uomo è stato identificato come il ventunenne Nasir Best. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe aperto il fuoco contro una postazione di sicurezza nei pressi del Gate 17, sul lato ovest dell’edificio. Gli investigatori parlano di circa trenta colpi esplosi prima della risposta degli agenti federali, che hanno reagito neutralizzandolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Spari davanti alla Casa Bianca, morto l’attentatore: aveva 21 anni e minacciava Trump sui social

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