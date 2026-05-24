Spari davanti alla Casa Bianca l’aggressore aveva problemi mentali

Un uomo armato ha aperto il fuoco davanti alla Casa Bianca. Le forze di sicurezza hanno risposto e hanno colpito l’aggressore, che è morto in ospedale. Durante l’incidente, un passante è stato ferito e trasportato in ospedale. L’aggressore aveva problemi mentali, secondo le fonti ufficiali. Nessun altro è rimasto coinvolto e non ci sono altre persone rimaste ferite. La scena è stata evacuata e l’area è stata messa sotto controllo.

Nuova emergenza sicurezza per il presidente americano Donald Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all’esterno della Casa Bianca nella sparatoria innescata dall’azione di una singola persona, il 21enne Nasire Best, che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L’edificio presidenziale è stato subito posto in lockdown con all’interno il tycoon e i giornalisti, radunati nella briefing room. Il Secret Service ha colpito l’assalitore, poi morto in ospedale. Nella sparatoria coinvolto anche un passante, rimasto ferito. Il lockdown è poi stato revocato. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo armato si è avvicinato al perimetro della Casa Bianca sul lato ovest, all’angolo tra la 17th Street e Pennsylvania Avenue Northwest, intorno alle 18 ora locale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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