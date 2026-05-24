Spari davanti alla Casa Bianca la giornalista in collegamento in diretta cerca riparo | il video

Durante un collegamento in diretta dalla Casa Bianca, la giornalista Selina Wang si è messa in salvo dopo aver sentito spari nei pressi della residenza presidenziale. Le immagini, condivise online, mostrano il momento in cui ha cercato riparo mentre si trovava all’interno della residenza. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sui motivi degli spari, né sui danni o feriti.

Sono diventate virali le immagini della giornalista Selina Wang, corrispondente dalla Casa Bianca per Abc, che era in collegamento video dall'interno della residenza presidenziale, quando ha sentito il rumore degli spari. La giornalista si è subito nascosta, terrorizzata."Ero nel mezzo di una. 🔗 Leggi su Today.it

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Aquí les muestro el momento en que una periodista estaba hablando en cámara y comenzaron a sonar los

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