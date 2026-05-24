Un uomo di 21 anni ha aperto il fuoco contro un checkpoint di sicurezza vicino alla Casa Bianca, sparando almeno 20 colpi. È stato ucciso sul posto. L’attentatore si credeva Gesù, secondo le prime ricostruzioni. Nessun civile è rimasto ferito. La polizia ha sequestrato armi e oggetti trovati in possesso dell’uomo. L’intera area è stata evacuata e isolata, mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all’esterno della Casa Bianca. Il 21enne Nasir Best, che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L’edificio presidenziale è stato subito posto in lockdown con all’interno il tycoon e i giornalisti, radunati nella briefing room. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo armato si è avvicinato al perimetro della Casa Bianca sul lato ovest, all’angolo tra la 17th Street e Pennsylvania Avenue Northwest, intorno alle 18 ora locale. L’assalitore ha brandito l’arma e sparato verso la struttura. A quanto emerge, l’uomo non è entrato nel complesso. I proiettili hanno ferito una persona che casualmente passava di lì: le stesse autorità non hanno ancora chiarito se l’uomo sia stato centrato dal responsabile dell’attacco o dal fuoco di risposta degli agenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spari contro la Casa Bianca, è stato ucciso l’attentatore: “Si credeva Gesù”

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Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca. Un arresto

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