Spari alla Casa Bianca le immagini subito dopo l' attentato a Washington

Un uomo ha sparato vicino alla Casa Bianca a Washington sabato, intorno alle 18 ora locale, poco dopo mezzanotte in Italia. L’incidente è avvenuto tra la 17ª Strada e Pennsylvania Avenue. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o arresti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e hanno aumentato la sicurezza nella zona. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Un uomo sabato ha aperto il fuoco a Washington, vicino alla Casa Bianca. E’ successo nella zona tra la 17ª Strada e Pennsylvania Avenue poco dopo la mezzanotte italiana (le 18 ora di Washington). Il presunto assalitore ha estratto un arma e ha iniziato a sparare vicino a un posto di controllo di sicurezza della White House. E’ stato poi ucciso dagli agenti del Secret Service. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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