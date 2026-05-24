Un uomo ha aperto il fuoco a pochi metri dalla Casa Bianca, provocando scompiglio tra i presenti. La giornalista di ABC News, presente sul posto, si è gettata a terra dopo aver udito gli spari. La polizia ha immediatamente intervenuto, delimitando l’area e avviando le operazioni di sicurezza. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone ferite o sul movente dell’attacco. La situazione rimane sotto controllo.

Momenti di paura a Washington, vicino alla Casa Bianca, dove un uomo ha aperto il fuoco. Selina Wang, giornalista di ABC News, stava lavorando quando ha sentito gli spari. Presa dallo spavento si è abbassata immediatamente cercando di ripararsi. Il presunto attentatore è stato ucciso dalle forze statunitensi: si trovava nella zona tra la 17ª Strada e Pennsylvania Avenue poco dopo la mezzanotte italiana (le 18, ora di Washington) quando ha estratto l’arma e ha iniziato a sparare. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spari alla Casa Bianca, giornalista terrorizzata si getta a terra

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Spari alla Casa Bianca: la giornalista lascia la diretta e si mette al riparo

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