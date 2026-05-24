sparatoria vicino alla casa bianca ucciso un uomo armato

Notizia in breve

Un uomo armato ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e successivamente è stato ucciso dagli agenti del Secret Service. L'incidente ha causato momenti di caos nelle vicinanze dell'edificio. Nessuno degli agenti o delle persone presenti è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini e ha delimitato l'area. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di verifica.