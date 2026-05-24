Sparatoria vicino alla Casa Bianca ucciso un uomo armato
Un uomo armato ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e successivamente è stato ucciso dagli agenti del Secret Service. L'incidente ha causato momenti di caos nelle vicinanze dell'edificio. Nessuno degli agenti o delle persone presenti è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini e ha delimitato l'area. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di verifica.
Momenti di tensione a Washington, nei pressi della Casa Bianca, dove un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service a uno dei checkpoint dell’area di sicurezza. L’aggressore è stato colpito durante lo scontro a fuoco ed è morto poco dopo in ospedale. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, nella sparatoria è rimasta ferita gravemente anche una persona che si trovava casualmente nei dintorni. L’uomo armato, identificato come il 21enne Nasir Best, era già noto agli agenti per precedenti episodi. L’allarme è scattato intorno alle 18.10 locali, mentre alcuni giornalisti stavano effettuando collegamenti in diretta dai giardini della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Laverita.info
Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca. Un arresto
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Incidente di sparatoria alla Casa Bianca reddit
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