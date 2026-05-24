Una sparatoria si è verificata davanti alla Casa Bianca mentre l’ex presidente era all’interno. Un uomo ha aperto il fuoco contro gli agenti di sicurezza e è stato successivamente ucciso. Il sospetto, secondo le prime ricostruzioni, si credeva Gesù Cristo. Non ci sono segnalazioni di feriti tra le forze di sicurezza o tra i presenti. La polizia ha chiuso temporaneamente l’area e sta conducendo indagini sull’accaduto.

Roma, 24 maggio 2026 - Sparatoria fuori dalla Casa Bianca, mentre Donald Trump era presente all’interno dell’edifico. Un uomo si è avvicinato armato a un posto di blocco davanti alla White House ed ha aperto il fuoco contro gli agenti. Gli uomini del Secret Service hanno reagito e ne è scaturita una sparatoria in cui il sospetto è stato ucciso, ma è stato ferito anche un ignaro passante. L’aggressore, già noto ai servizi di sicurezza presidenziali perché fermato più volte mentre si aggirava attorno alla Casa Bianca, secondo i media Usa si chiama Nasire Best, un 21enne del Maryland con disturbi mentali, "era convinto di essere Gesù", ha scritto il New York Times. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sparatoria davanti alla Casa Bianca. Un giovane fa fuoco contro gli agenti e viene ucciso. Trump al sicuro. “L’attentatore si credeva Gesù Cristo”

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