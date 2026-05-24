Un uomo ha aperto il fuoco davanti alla Casa Bianca durante la notte italiana, provocando il blocco totale dell’area. L’individuo si è proclamato Gesù e, dopo aver sparato, è stato ucciso dalle forze di sicurezza. La sparatoria ha portato all’intervento immediato delle autorità, che hanno circondato il luogo e avviato le operazioni di sicurezza. Nessuna altra persona è rimasta ferita nell’incidente.

“Si proclamava Gesù” l’uomo che nella notte italiana ha sparato davanti alla Casa Bianca, facendo scattare il lockdown nel cuore politico degli Stati Uniti. Una sparatoria con almeno 30 colpi e 1 feriti vicino a Pennsylvania Avenue 1.600 di Washington, che per qualche decina di minuti ha tenuto con il fiato sospeso l’America e il mondo. L’ attentatore era già noto agli agenti della sicurezza. Considerato una persona con problemi mentali, aveva detto di essere Gesù Cristo e aveva già violato un ordine di non avvicinarsi alla Casa Bianca, secondo quanto riferisce il New York Post. Secret Service e agenti dell’Fbi sono subito intervenuti per fermare il folle che nella sparatoria è rimasto ferito gravemente: l’uomo è morto dopo il ricovero in ospedale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sparatoria alla Casa Bianca: "Sono Gesù" e viene ucciso, chi è l'attentatore

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