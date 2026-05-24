Una giornalista della Casa Bianca ha filmato in diretta il momento in cui è iniziata una sparatoria vicino alla residenza presidenziale il 24 maggio 2026. Nel video si vede la reporter che si getta a terra per mettersi in sicurezza durante l’attacco. Nessuna informazione immediata sui feriti o sui responsabili. La scena si è svolta nelle vicinanze dell’edificio governativo, con testimoni che hanno riferito di aver udito diversi colpi.

Una giornalista della Casa Bianca, Selina Wang, ha documentato in un video il momento esatto in cui è iniziata una sparatoria nelle immediate vicinanze della residenza presidenziale americana, il 24 maggio 2026. Le immagini, che hanno rapidamente fatto il giro del mondo, mostrano l’istante di panico e la reazione immediata del personale presente. I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.comiqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026 Wang, corrispondente di ABC News dagli Stati Uniti, stava registrando un video per i social dal prato nord della Casa Bianca quando ha udito i primi colpi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sparatoria alla Casa Bianca: il video della reporter che si getta a terra in diretta

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Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca. Un arresto

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