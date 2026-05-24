Un uomo armato ha aperto il fuoco contro agenti del Secret Service alla Casa Bianca, provocando panico tra le persone presenti. Durante l'incidente, un giornalista della CBS News si è allontanato in diretta televisiva. Nessuna informazione immediata su eventuali feriti o arresti. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha rafforzato i controlli nella zona. La residenza presidenziale è stata temporaneamente isolata mentre vengono condotte le operazioni di sicurezza.

Panico alla Casa Bianca, residenza ufficiale del Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, dove un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service. In quei momenti, il reporter Alex Navarro era in collegamento per il TG della CBS News ed è stato costretto a scappare, spaventato dai colpi che sentiva alle sue spalle. L’aggressore è morto poco dopo in ospedale. Si tratterebbe di Nasir Best, 21 anni, già noto agli agenti del Secret Service con i quali – riporta Ansa – “si era scontrato in altre due occasioni in passato, una mentre voleva tentare di entrare alla Casa Bianca”. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona che si trovava per caso nella zona e che ora è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sparatoria alla Casa Bianca, giornalista della CBS News scappa in diretta TV

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump portato via dalla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca: spari allHilton di...

Notizie e thread social correlati

Sparatoria alla Casa Bianca: il video della reporter che si getta a terra in direttaUna giornalista della Casa Bianca ha filmato in diretta il momento in cui è iniziata una sparatoria vicino alla residenza presidenziale il 24 maggio...

Spari davanti alla Casa Bianca, la giornalista in collegamento in diretta cerca riparo: il videoDurante un collegamento in diretta dalla Casa Bianca, la giornalista Selina Wang si è messa in salvo dopo aver sentito spari nei pressi della...

Temi più discussi: Spari vicino alla Casa Bianca, Secret Service uccide l'aggressore; Spari vicino alla Casa Bianca, forze di sicurezza uccidono l'aggressore: Si credeva Gesù; Spari contro la Casa Bianca, Fbi e uomini del secret service uccidono l'uomo che ha aperto il fuoco. Un ferito; Spari contro la Casa Bianca, ucciso l'attentatore: Si credeva Dio, minacciava Trump.

Casa Bianca dopo gli spari: le immagini del caos riprese in diretta tv. I momenti immediatamente successivi alla sparatoria alla Casa Bianca ripresi dalle telecamere dell'emittente NewsNation, rimaste accese durante una diretta: i giornalisti sono fuggiti, nelle i x.com

Incidente di sparatoria alla Casa Bianca reddit

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, giornalista si butta a terra durante la diretta VIDEOAttimi di forte tensione a Washington nei pressi della Casa Bianca, dove un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in un checkpoint di sicurezza situato lungo ... ilgazzettino.it

Sparatoria vicino alla Casa Bianca: ucciso un uomo dagli 007 Usa? LiberoReporter su Google News Segui tutte le notizie senza perderne una SEGUI ORA ? Il 21enne Nasir Best apre il fuoco a un posto di blocco: ferito un passante, nessun agente colpito Una sparatoria ... liberoreporter.it