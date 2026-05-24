Spalletti può fare peggio di Motta e Tudor | ma c’è una differenza sostanziale

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Spalletti potrebbe ottenere risultati peggiori rispetto a Motta e Tudor, ma si distingue da loro per una differenza significativa.

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di Mauro Munno tra il tecnico di Certaldo e i suoi due predecessori. È altamente probabile che oggi la  Juventus  guidata da  Luciano   Spalletti  fallisca l’accesso alla prossima  ChampionsLeague. La combinazione di risultati necessaria per agguantare un miracoloso quarto posto appare decisamente improbabile. Questo scenario condannerebbe il tecnico toscano a registrare un piazzamento peggiore rispetto ai suoi recenti predecessori,  Motta  e  Tudor, con il concreto rischio di scivolare addirittura in una deludente sesta posizione finale. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nonostante le difficoltà, a differenza delle gestioni passate, l’allenatore di Certaldo gode ancora della forte stima di gran parte dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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SPALLETTI È IN TOTALE INVOLUZIONE, E VI DICONO UNA COSA: IL PEGGIO PUÒ ANCORA ARRIVARE

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