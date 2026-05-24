di Mauro Munno tra il tecnico di Certaldo e i suoi due predecessori. È altamente probabile che oggi la Juventus guidata da Luciano Spalletti fallisca l’accesso alla prossima ChampionsLeague. La combinazione di risultati necessaria per agguantare un miracoloso quarto posto appare decisamente improbabile. Questo scenario condannerebbe il tecnico toscano a registrare un piazzamento peggiore rispetto ai suoi recenti predecessori, Motta e Tudor, con il concreto rischio di scivolare addirittura in una deludente sesta posizione finale. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nonostante le difficoltà, a differenza delle gestioni passate, l’allenatore di Certaldo gode ancora della forte stima di gran parte dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti può fare peggio di Motta e Tudor: ma c’è una differenza sostanziale

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SPALLETTI È IN TOTALE INVOLUZIONE, E VI DICONO UNA COSA: IL PEGGIO PUÒ ANCORA ARRIVARE

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