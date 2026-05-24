In alcune zone rurali dell’Andalusia, Vox ha ottenuto risultati elettorali significativi, conquistando consensi tra i braccianti stranieri. La vittoria del partito si traduce in una perdita di maggioranza assoluta per il Partido Popular, che ora necessita di alleanze per governare. Le politiche di regolarizzazione promosse dal governo centrale non sono state sufficienti a contrastare la crescita di Vox in queste aree.

I risultati delle ultime elezioni andaluse raccontano una storia precisa. Il Partido Popular perde la maggioranza assoluta e per governare dovrà appoggiarsi a Vox. Quest’ultimo non esplode, ma si stabilizza nelle province di Almería, Huelva, Jaén: territori agricoli, spesso latifondisti, con un’alta concentrazione di lavoratori migranti e un conservatorismo storico che affonda le radici nel franchismo. Ad Almería, Vox ottiene il 23,21% dei voti, diventando la seconda forza provinciale, superando persino il Psoe. È il risultato di una strategia costruita negli anni. Il mondo rurale vive da decenni in una condizione di marginalità strutturale. Le politiche neoliberali hanno smantellato l’accesso alle risorse nelle zone interne, i prezzi agricoli sono crollati, i costi di produzione sono esplosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spagna, Vox sfonda nelle aree rurali con braccianti stranieri: non bastano le regolarizzazioni di Sanchez, paga più la narrazione razzista

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